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Китай: У российского ЗРК С-500 не будет конкурентов

Сегодня, 16:23

Портал China Military выяснил, почему ни одно государство в мире не сможет противостоять новому зенитному ракетному комплексу России.

У российского ЗРК С-500 не будет конкурентов из-за высоты траектории полета ракеты. Она составляет 180 км, благодаря чему комплекс способен достать любую ракету на конечном отрезке ее полета, в частности, в атмосфере и вне ее. Впечатлила Китай и дальность стрельбы С-500. ЗРК бьет более чем на 500 км, доставая вражеские самолеты вне пределов видимости. Также суперсовременный комплекс не оставит шансов летящим со скоростью 7 км/сек снарядам, что уж говорить о баллистических ракетах, низкоорбитальных спутниках и целях в ближнем космосе.

Превосходство С-500 над любым потенциальным врагом подытожила система инфракрасного самонаведения, благодаря которой ракета самостоятельно найдет цель. Не забыли в Китае и о других высокоэффективных военных разработках РФ. В частности, Пекин завидует наличию у России ГАРК «Кинжал», не оставляющего шансов системам ПРО США.

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