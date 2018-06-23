Порошенко торжественно открыл дорожный знак в Украине

Сегодня, 16:12

Государственный лидер отметил, что трасса капитально не ремонтировалась уже 60 лет, поэтому такое событие поистине считается важным для страны.

Петр Порошенко прибыл в Запорожскую область и торжественно открыл дорожный знак в Украине, речь идет о трассе Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, где был осуществлен ремонт дорожного полотна протяженностью почти в 24 километра. Президент отметил, что данное соединение максимально востребованное, поэтому ремонт был весьма необходим.

Вместе с тем, Порошенко сообщил, что в кратчайшие сроки подобные манипуляции могут ожидать и трассу, которая соединяет Запорожье и Днепр с Донецкой областью. Государственный глава считает, что качество работ на участке будет максимально высоким.