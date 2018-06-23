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США размещает мигрантов из Мексики на старых военных объектах

Сегодня, 14:30

Социальные службы мониторят ситуацию и инспектируют условия для детей.

США размещает мигрантов из Мексики на старых не жилых военных объектах. Политика страны стартовала в прошлом месяце. Оказалось, что военные базы в Техасе и Арканзасе начнут предоставлять жилье десяткам тысяч детей-мигрантов, незаконно пересекающих границу. Активный процесс расселения начнется уже в июле-августе. «Представители здравоохранения и социальных служб посетили базы на прошлой неделе, чтобы ознакомиться с объектами. До 20 тыс. кроватей на базах в двух штатах будут размещены «несопровождаемые дети-иностранцы», - сказал другой представитель Пентагона в New York Times.

Напомним, что администрация Обамы развернула аналогичную политику в 2014 году, временно разместив 7000 детей на трех военных базах. Более 2300 детей были отделены от своих родителей в последние недели в рамках политики нулевой терпимости Администрации Трампа, которая направлена на судебное преследование тех, кто въезжает в страну незаконно.

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