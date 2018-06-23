МИД РФ: США имеют полный доступ к технологиям «сирийского» зарина

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Открылись такие возможности во время уничтожения химоружия на борту Cape Ray еще в 2014 году, о чем свидетельствуют сведения представителей ведомства. Именно тогда американцы совместно с российскими специалистами выполняли данную операцию.

Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков сообщил, что США имеют полный доступ к технологиям производства «сирийского» зарина. Это означает, что в данной стране вполне могли изготовить запрещенное вещество, чтобы в дальнейшем использовать его для инсценировки химической атаки в Сирии.

Ранее сообщалось, что Минобороны обладает доказательствами по отношению к тому, что в Хан-Шейхуне в 2017 году происходила не химатака, а именно ее инсценировка. В данном вопросе в США обвинили именно сирийские войска, которые также обладают рецептурой изготовления запрещенного вещества.