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Турецкий кандидат в депутаты шокировал людей на пляже

Сегодня, 12:53

Одиозный политик в деловом костюме по пояс забрался в воду и приставал к отдыхающим со своей агитацией. Такого еще турецкие избиратели не видели.

В преддверии выборов в Турции потенциальные кандидаты в депутаты идут на крайние, иногда даже нелепые меры, дабы привлечь избирателей на свою сторону. Больше всего в своем рвении к победе отличился представитель партии «Саадет» из провинции Орду Муаммар Билгич. Турецкий кандидат в депутаты шокировал людей на пляже, когда зашел в море прямо в костюме и просил отдыхающих отдать за него голос.

Свидетели данного инцидента сообщают, что после того, как кандидат в депутаты вышел из воды в абсолютно мокром костюме он без всякого стеснения проводил агитацию на пляже. После того, как данная информация появилась в сети, многие турецкие пользователи оценили такое старание и сообщили, что отдали бы свой голос за него. Все же большинство пользователей с юмором отнеслись к такой избирательной компании и предположили, что Муаммара Билгича можно еще будет увидеть в более непредсказуемых местах.

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