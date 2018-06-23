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Программа Абия вывела на улицы сотни тысяч жителей страны с радикальными слоганами.

В столице страны Аддис-Абебе в Эфиопии митинг поддержки нового премьера закончился взрывом с жертвами. Эфиопы заполнили площадь в знак поддержки реформистской программы Абия, число которых в последние годы не было видно в Восточноафриканской стране. В рамках обещанных реформ Абий объявил об освобождении десятков тысяч заключенных, открытии государственных компаний для частных инвестиций и безоговорочном заключении мирного соглашения с соперничающей Эритреей. Прогремел взрыв и в результате взрыва погибли несколько человек на митинге сторонников нового реформистского премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

В телевизионном обращении вскоре после взрыва в субботу Абий сказал, что «несколько человек» были убиты в том, что он назвал «хорошо организованным нападением», высказывая свои соболезнования семьям жертв. Корреспондент агентства Associated Press увидел на митинге более десятка раненых. Один из организаторов митинга, Сейюм Тешоме, сказал в Facebook, что «премьер-министр Абий и его соратники, которые пришли на митинг, все в порядке».