VistaNews.ru


Великобритания потеряла статус «военной державы»

Сегодня, 11:29

Страна не вкладывает в вооружения, лишь улучшая свою кибербезопасность. Но в случае войны решать будут не компьютеры, а корабли, самолёты и танки.

Business Insider сообщает, что сама Великобритания не понимает сложившейся ситуации. Тереза Мэй обращалась в Минобороны с просьбой предоставить отчёт, чтобы узнать статус страны, как «военной державы» первого класса. Некоторые решили, что Великобритания уже его потеряла. По некоторым данным, что финансирование военной отрасли не такое и большое. Возможно, что догнать США или Китай британской стороне будет очень сложно. Но есть надежда на разработку новой техники для флота и ВВС.

В Великобритании много денег потратили на кибербезопасность, но в войне решать будут самолёты и корабли с танками. Хотя некоторые военные отрасли государства можно назвать устаревшими, но здесь стоит понимать о возможностях. То есть британская сторона обладает колоссальными денежными ресурсами и огромным авторитетом, а как результат и влиянием. Кроме того, как не однократно отмечали в Евросоюзе, Великобритания будет активно участвовать в жизни ЕС как в финансовом, так и в военном плане.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эксперт: Из-за ЗРК С-500 США боятся потерять статус сильнейшей военной державы

Великобритания испугалась самолётов и ракет РФ

МИД РФ: Великобритания сама виновата в смерти Скрипаля

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем