Великобритания потеряла статус «военной державы»

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Страна не вкладывает в вооружения, лишь улучшая свою кибербезопасность. Но в случае войны решать будут не компьютеры, а корабли, самолёты и танки.

Business Insider сообщает, что сама Великобритания не понимает сложившейся ситуации. Тереза Мэй обращалась в Минобороны с просьбой предоставить отчёт, чтобы узнать статус страны, как «военной державы» первого класса. Некоторые решили, что Великобритания уже его потеряла. По некоторым данным, что финансирование военной отрасли не такое и большое. Возможно, что догнать США или Китай британской стороне будет очень сложно. Но есть надежда на разработку новой техники для флота и ВВС.

В Великобритании много денег потратили на кибербезопасность, но в войне решать будут самолёты и корабли с танками. Хотя некоторые военные отрасли государства можно назвать устаревшими, но здесь стоит понимать о возможностях. То есть британская сторона обладает колоссальными денежными ресурсами и огромным авторитетом, а как результат и влиянием. Кроме того, как не однократно отмечали в Евросоюзе, Великобритания будет активно участвовать в жизни ЕС как в финансовом, так и в военном плане.