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Губернатор Окинавы требует пересмотреть пакт статуса военных США в Японии

Сегодня, 09:16

Вопрос встал радикально после возмущений 50 тыс. человек против «шумных» американцев.

Губернатор Окинавы жестко высказался против наличия американских военных и баз их дислокации в Японии. Также чиновник требует обратить внимание властей на значительное беспокойство» среди местного населения. Губернатор Южной префектуры Такэси Онага требует от центрального правительства фундаментальных изменений в соглашении о статусе сил между Японией и США (SOFA). Заявление он сделал во время его встречи с министром иностранных дел Таро Коно в субботу.

«Люди на Окинаве были шокированы и испытывают значительную тревогу», - цитирует Onaga Kyodo News.

Встреча последовала за решением районного суда Нахи в главном городе префектуры приговорить бывшего морского пехотинца США к пожизненному заключению за изнасилование и убийство японской женщины. Это дело вызвало возмущение общественности и начало одного из массовых протестов против США на острове, по крайней мере, 50 тыс. человек собрались, чтобы осудить тяжелое военное присутствие США. Губернатор Окинавы требует пересмотреть пакт статуса американских военных.

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