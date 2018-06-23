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Появилось видео обстрела Т-90 по боевикам в Сирии

Сегодня, 09:00

В интернете распространилось видео, на котором можно увидеть, как российский Т-90 работает по террористам. Армия Сирии пытается уничтожить боевиков, которые на данный момент находятся в провинции Дараа.

Видео работы российского танка Т-90 было заснято в районе города Ладжат. На кадрах можно наблюдать процесс обстрела по боевикам в Сирии. В среду стало известно, что после нескольких жестоких боев террористы «Южного фронта» оказались поражены. Правительственная армия Сирии продвинулась на несколько километров вглубь и выстрелила еще несколько раз по террористам. Видео обстрела сирийских боевиков быстро распространилось по Сети. 

Ранее Соединенные Штаты Америки высказали России и Сирии свое недовольство тем, что они ведут бои. Госдеп попросил правительство стран вывести своих боевиков из Дараа и Кунейтре.

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