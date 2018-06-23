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Умер экс-премьер и «разведчик» Южной Кореи Ким Джон Пхиль

Сегодня, 07:23

Он дважды занимал ответственный пост и не имел политических амбиций.

В Южной Корее попрощаются с Ким Джон Пхилем. Экс-премьер и «разведчик» умер в возрасте 92 года в субботу. Причины смерти не разглашают родственники. Находился перед смертью он в госпитале университета Сунчонхян. Фигура Ким Джон Пхиля в политике оставила огромный след, поскольку он был дважды премьер-министром с 1971 и с 1998 годов. Общий срок службы народу составил 6 лет.

Он также был вдохновителем военного переворота, который в конечном итоге привел к власти генерал-майора Пак Чон Хи, президента Южной Кореи в 1963-1979 годах. В 2001 году из-за спора по поводу знаменитой «солнечной политики» Ким Дэ Чжуна по привлечению Северной Кореи к программам помощи и обмена. После этого Ким Джон Пхиль ушел в отставку. Associated Press напоминает, что он был создателем Национального агентства разведки Южной Кореи.

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