Звезда «Секса в большом городе» считает Трампа «эгоманиакальным террористом»

Вчера, 22:51

Синтия Никсон выступила против политики США в отношении мигрантов, которых разлучают с детьми. Американского президента начинающий политик назвала главой данной группировки, занимающейся произволом.

Звезда «Секса в большом городе» считает Дональда Трампа «эгоманиакальным террористом», и причиной тому послужили прецеденты, когда на границе и внутри страны незаконных мигрантов разлучали с наследниками, а детей позднее помещали в приемники на попечение государства.

Никсон сделала соответствующее скандальное обращение в соцсетях, где жестко раскритиковала не только президента, но и иммиграционную и таможенную службу США. Актриса собирает подписи для онлайн-петиции, где требует упразднить такие службы и создать адекватные, которые разлучать родителей с детьми не будут.