Воронежский авиазавод запустит производство самолетов Ил-96 и Ил-112В к 2020 году

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Гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рагозин заявил, что к 2020 году Воронежский авиазавод (ВАСО) запустит массовое производство самолетов Ил-96 и Ил-112В.

В мае 2018 года были проведены первые испытания Ил-96 и Ил-112В на герметичность, влагоустойчивость фюзеляжа, а также исправность систем с учетом неблагоприятных погодных условий. Также в апреле было объявлено, что ВАСО намерены вложить 3 млрд рублей на дальнейшее переоснащение производства под проект самолетов типа Ил-96 и Ил-112В. Еще с далекого 2003 года ВАСО занимается разработкой Ил-96 и Ил-112В, однако, сроки разработки и массовой сборки самолетов неоднократно откладывались и переносились, а в 2010 году Министерство обороны РФ вообще прекратило финансирование проекта.

Восстановление работ над проектом начали в 2013 году благодаря тому, что правительство РФ планирует выделить 17 млрд руб. Проектировка и создание первого опытного образца планируется в 2020 году. К 2025 году создатели самолета намерены наладить массовую эксплуатацию. Новые самолеты очень перспективны и смогут составить конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам подобного класса, отмечают в ВАСО.