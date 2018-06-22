Турция атаковала два района Ирака и признала наличие военных баз

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ВВС накануне совершили авиаудары сразу по двум участкам концентрации террористов подразделения Рабочей партии Курдистана*. Турецкий премьер Бинали Йылдырым отметил, что такие операции осуществляются периодически.

Турция одновременно атаковала сразу два района Ирака - Авашин-Басьян и Синат Хафтанин, располагающиеся в северной части страны, и вместе с этим признала наличие временных военных баз, которых оказалось 11 по всей территории государства. Подобные меры ВВС применили в связи с участившимися проявлениями деятельности преступной группировки.

Помимо ликвидации десяти террористов РПК, уничтожено было и несколько огневых позиций, а также оружейных складов и убежищ, принадлежащих террористам, о чем накануне рассказал премьер-министр Турции во время общения с журналистами.