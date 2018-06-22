Басилашвили поддержал Кикабидзе, который раскритиковал СССР

Сегодня, 19:07

Пару дней назад популярный актер и певец, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе сказал, что «очень обрадовался распаду СССР». Слова грузинского мэтра вызвали широкий резонанс в сети. Народный артист СССР Олег Басилашвили поддержал своего коллегу и раскритиковал герб СССР.

Кикабидзе объяснил причины своей радости в момент распада Советского Союза: мы росли с сознанием того, что люди разных национальностей – грузины, таджики, евреи, все нации и народности СССР – должны уважать друг друга. Это было хорошо. Все же остальное в СССР – плохо. Он добавил, что, конечно, чувствовалось, будто что-то должно произойти, но все равно факт распада поверг всех в шок.

Басилашвили выразил солидарность с Кикабидзе в критике СССР. Тем, кто говорил, что Кикабидзе стал тем, кем он есть исключительно благодаря Советскому Союзу, Олег Валерианович ответил, что Вахтанг Кикабидзе – талантливый человек, и популярность его – заслуга таланта. Также он раскритиковал герб СССР: земной шар с эмблемой серпа и молота, окруженный снопами колосьев. Эта эмблема показывает идеологическую направленность - мировое господство коммунизма.