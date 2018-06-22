Трамп: «Республиканцы должны перестать тратить время на иммиграцию»

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Президент США считает, что данный вопрос можно отложить до ноября месяца. Сейчас же нужно сконцентрироваться на выборах сенаторов и членов конгресса.

Дональд Трамп в своем Twitter заявил о том, что «республиканцы должны перестать тратить время на иммиграцию». Сейчас, по словам резидента, куда важнее сконцентрироваться на промежуточных выборах в законодательный орган государства, чтобы на них одержало победу большее число республиканцев.

Президент объясняет такую позицию тем, что представители демократической партии ничего не предпримут для решения иммиграционных проблем, а лишь будут делать вид, что предпринимают какие-то меры.

Напомним, ранее в правительстве было представлено два закона об иммиграции, один из которых не прошел голосование. Второй же на время отложен в связи с недостатком голосов. Отметим, что власти США достаточно долгое время не могут решить проблемы с иммиграцией населения.