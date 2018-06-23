45% жителей Германии высказались за отставку Меркель

Сегодня, 02:30

Институтом общественного мнения Yougov был проведен опрос, как жители Германии относятся к возможной отставке канцлера Ангелы Меркель. Оказалось, что около 45% респондентов высказались за то, чтобы Меркель покинула занимаемый пост.

Одной из причин, по мнению аналитиков, явилось то, что люди просто устали от нынешней персоны канцлера. Меркель занимает свой пост уже 12 лет.

Также популярность фрау Меркель в Германии резко упала в связи с миграционным кризисом. Негативно повлияло на рейтинг то, что в 2015 году Меркель фактически открыла границы для мигрантов. За полтора года Германия приняла более 1,5 млн беженцев. В стране произошли несколько терактов с участием мигрантов, что вызвало негативную реакцию народа.

Тем не менее 42% процента опрошенных хотят, чтобы она осталась на посту главы правительства и продолжила работу.

Больше всего ее поддерживает «партия зеленых».