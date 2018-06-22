США опасается РФ и Китая, которые могут угрожать их спутникам в космосе

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Американский генерал высказался по поводу стран, которые хотят поставить под угрозу работу на орбитах их техники. В недавнем времени и Трамп приказал создать космические войска.

Джон Хайтен рассказал в нижней палате парламента Штатов, что РФ и Китай усиливают свой потенциал в космосе, тем самым США опасаются их деятельности, которые могут угрожать их спутникам в космосе. Дональд Трамп заявлял, что США ни в коем случае не должны идти позади других стран, поэтому необходимо остерегаться, чтобы оставаться в лидерах.

Также есть новости, что Северная Корея с Ираном намерены создать космическое оружие, которое и направить против спутников Соединенных Штатов. Однако все понимают, что они более слабы, чем две другие страны-соперницы, однако не стоит рисковать.