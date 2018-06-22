Толстой и Достоевский заставили президента Южной Кореи полюбить РФ

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Оказывается, он мечтал побывать в России и поездка в эту страну переполняет его чувствами. Об этом Мун Чжэ Ин сообщил Владимиру Путину.

Знаменитые русские классики Лев Толстой и Федор Достоевский заставили Мун Чжэ Ина, президента Южной Кореи, полюбить РФ. Накануне южнокорейский лидер прибыл на встречу к Владимиру Путину, где рассказал о своих чувствах к Российской Федерации и отметил, что он мечтал посетить эту страну.

Мун Чжэ Ин прибыл в РФ 21 июня, где выступил с трибуны Государственной думы. Свою речь коллега Путина начал с того, что российское государство оставило большой след в истории всего мира, изменив ее, одержав победу в ВОВ в далеком 1945 году. Ин подчеркнул, что нахождение в России переполняет его чувствами.