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Толстой и Достоевский заставили президента Южной Кореи полюбить РФ

Сегодня, 18:46

Оказывается, он мечтал побывать в России и поездка в эту страну переполняет его чувствами. Об этом Мун Чжэ Ин сообщил Владимиру Путину.

Знаменитые русские классики Лев Толстой и Федор Достоевский заставили Мун Чжэ Ина, президента Южной Кореи, полюбить РФ. Накануне южнокорейский лидер прибыл на встречу к Владимиру Путину, где рассказал о своих чувствах к Российской Федерации и отметил, что он мечтал посетить эту страну.

Мун Чжэ Ин прибыл в РФ 21 июня, где выступил с трибуны Государственной думы. Свою речь коллега Путина начал с того, что российское государство оставило большой след в истории всего мира, изменив ее, одержав победу в ВОВ в далеком 1945 году. Ин подчеркнул, что нахождение в России переполняет его чувствами.

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