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В Сирии обстреляны военные советники коалиции

Сегодня, 18:08

Советники военной коалиции под руководством США были обстреляны сегодня в районе военной базы коалиции недалеко от города Ат-Танф (или Эт-Танф), провинция Хомс в Сирии.

Инцидент произошел 21 июня в зоне деэскалации конфликта. Советникам коалиции вместе с сопровождавшими их бойцами "Джейш Магавир ас-Саура" пришлось открыть огонь в ответ, после чего нападавшие скрылись.

Пострадавших среди военных советников коалиции нет.

Ранее там же, неподалеку от зоны разграничения в Ат-Танфе в очередной раз неизвестные самолеты атаковали колонну сирийских вооруженных сил. По-видимому, это очередной толстый намек на то, что любым вооруженным формированиям шиитов, а также войскам, подчиненным Асаду, запрещено находиться ближе 30 километров от зоны деэскалации.

В это же время происходят хаотические боевые действия в Дераа. Обещанное наступление там не начинается, а в основном идут артиллерийско-ракетные перестрелки.

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