Жириновский: «Европа бросит Украину, как чемодан без ручки»

Евросоюзу надоест терпеть «провалившееся государство», которое вскоре по примеру Крыма вернется в состав России, считает лидер ЛДПР.
Резкие высказывания главы ЛДПР стали ответом Украине на новые антироссийские санкции против ЦИК, семи политических фракций и ряда бизнесменов.
Жириновский и его партия не признали в 2014 году госпереворот в Киеве. Сам политик с 1991 года регулярно настаивает на возвращении Россией своих исторических земель, часть которых – Украина. За подобные высказывания Жириновский со времен распада СССР является персоной нон грата в соседнем государстве.