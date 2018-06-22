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Жириновский: «Европа бросит Украину, как чемодан без ручки»

Сегодня, 18:03

Евросоюзу надоест терпеть «провалившееся государство», которое вскоре по примеру Крыма вернется в состав России, считает лидер ЛДПР.

«Европа бросит Украину, как чемодан без ручки. ЕС уже надоедает поддерживать существование «провалившегося государства» своими дотациями. От Киева у Европы одни проблемы», - заявил Владимир Жириновский.

Резкие высказывания главы ЛДПР стали ответом Украине на новые антироссийские санкции против ЦИК, семи политических фракций и ряда бизнесменов.

Жириновский и его партия не признали в 2014 году госпереворот в Киеве. Сам политик с 1991 года регулярно настаивает на возвращении Россией своих исторических земель, часть которых – Украина. За подобные высказывания Жириновский со времен распада СССР является персоной нон грата в соседнем государстве.

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