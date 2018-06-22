Вяткович считает, что следует отказаться от памятной даты 22 июня 1941 года в Украине

Сегодня, 17:54

Он уверен, что все это культ и миф о Великой Отечественной войне. Поэтому не стоит считать это праздником на государственном уровне.

Владимир Вяткович – директор Украинского института, который формирует и реализует историческую политику страны. В своем блоге в социальных сетях он поделился мыслями по поводу дня нападения фашистской Германии на СССР, а именно – 22 июня 1941 года. Мужчина считает, что недопустимо и крайне опасно отмечать то, что по его мнению является «способом мобилизации для борьбы с Украиной». Поэтому и вовсе следует отказаться от этой «памятной даты», так как это «атавизм совка».

Также отметил, что два государственных дня в Украине, связанных со Второй Мировой – это 1 сентября, что является начальной датой самой кровопролитной войны в истории человечества. А еще 8 мая – день капитуляции Германии. Еще он утверждает, что Россия не афиширует сейчас тот факт, что некоторое время на этой войне была союзницей Гитлера, тем самым вместе сражались против других.

Однако сегодня отмечается во всех республиках бывшего Союза 77 лет, как началась война на славянских землях.