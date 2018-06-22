«Проведена серьезная работа»: Юрий Борисов оценил уровень оснащенности ВС России

Сегодня, 17:52

Вице-премьер правительства РФ озвучил впечатляющий процент выполнения основных мероприятий гособоронзаказа, исправность и современность отечественной военной техники.

Проведена серьезная работа, позволившая по итогам 2017 года поднять уровень оснащенности до 98%, выполнить главные задачи государства на 97,5%, достичь 95-процентной исправности военной техники. Серьезно уступает всем вышеперечисленным показателям процент современности отечественного оружия – 59,5%, оценил успехи ВС России Юрий Борисов.

Также член правительства РФ напомнил задачи Владимира Путина, которые необходимо реализовать до 2020 года. В частности, уровень оснащенности современным орудием должен подняться до 70%. Все остальные указы президента Вооруженные силы выполнили.