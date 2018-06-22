VistaNews.ru


«Проведена серьезная работа»: Юрий Борисов оценил уровень оснащенности ВС России

Сегодня, 17:52

Вице-премьер правительства РФ озвучил впечатляющий процент выполнения основных мероприятий гособоронзаказа, исправность и современность отечественной военной техники.

Проведена серьезная работа, позволившая по итогам 2017 года поднять уровень оснащенности до 98%, выполнить главные задачи государства на 97,5%, достичь 95-процентной исправности военной техники. Серьезно уступает всем вышеперечисленным показателям процент современности отечественного оружия – 59,5%, оценил успехи ВС России Юрий Борисов.

Также член правительства РФ напомнил задачи Владимира Путина, которые необходимо реализовать до 2020 года. В частности, уровень оснащенности современным орудием должен подняться до 70%. Все остальные указы президента Вооруженные силы выполнили.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Путин определил основные задачи для России на ближайшие годы

Ежегодно Минобороны РФ будет закупать 200 танков

Части ЮВО получат в 2018 году более 1500 единиц новой военной техники

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем