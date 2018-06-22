Глава «Роскосмоса» прекратит производство ракет «Протон» после выполнения заказов

Сегодня, 16:28

Гендиректор в своём недавнем интервью заявил, что после закрытия полёты будут совершаться только на ракетах «Ангар».

Дмитрий Рогозин рассказал, что перед ним была задача начать создание ракет-носителей «Протон» для выполнения заказов. После этого компания прекратит создание устройств.

Глава «Роскосмоса» точной даты завершения создания «Протонов» не раскрывает. По его словам, год и число будут известны тогда, когда прекратится работа по оперативному штабу по Центру Хруничева.

По некоторым данным, «Роскосмос» закроет производство ракеты-носители «Протон» уже к 2021 году, хотя ранее планировалось, что после 2025 года.