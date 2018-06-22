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Советский танк Т-72 является уникальной боевой машиной, которая пользуется популярностью и до наших дней. Польские военные решили модернизировать существующие у них боевые машины данного типа и вернуть в армию для выполнения боевых задач.

Руководство военного имущества Польши занимается продажей и утилизацией вооружения, которое вышло из строя. Представители агентства сообщили, что на сегодняшний день на вооружении польской армии находится несколько единиц советского танка Т-72, которые хотели списать. После проведения ряда расчетов было принято решение о модернизации данных боевых машин и дальнейшем их возвращении в свои части для выполнения боевых задач.

Как сообщил эксперт Войчех Лучака, польское руководство приняло решение о создании новой танковой дивизии, которая будет иметь повышенный боевой потенциал. По его мнению, советский танк Т-72 снова появится на вооружении польской армии из-за того, что на данный момент не существует другой возможности быстро и дешево получить новые машины.

Подобная ситуация в Польше уже наблюдалась в сфере военной недвижимости – ее хотели продать из-за дорогого содержания, но позднее она снова пригодилась государству и выполняет свои непосредственные задачи по сей день. Как заявил вчера 21 июня министр обороны Польши Мариуш Блащак – руководство страны занимается корректировкой программ по оснащению армии с учетом нависшей российской угрозы.