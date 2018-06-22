Эксперты назвали современную Россию и режим Путина фашизмом

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Проявляется такой строй как во внешней, так и во внутренней политике. Однако в данном случае Путин не является главным врагом государства. Большую опасность составляет ложь и процесс зомбирования.

Как заявляют эксперты, именно это и мешает россиянам осознавать и принимать решения по изменению страны. Они назвали современную Россию и режим Путина фашизмом и нацизмом, который проявлялся в Германии 30-40-х годах прошлого века. Это и ненависть ко внешним врагам, таким как Украина, Запад и Грузия, это и отбор территорий государств, и агрессия со стороны СМИ.

Специалисты считают, что процесс зомбирования и пропаганды используется в первую очередь в СМИ. Такой принцип появился ещё при СССР и продолжается до сих пор. Более беззащитной перед этим процессом оказалась молодёжь. Такое зомбирование массового сознания является разрывом общества с действительность. Его внимание сосредотачивают на извращённой реальности.

Примечательно, что это всё очень схоже с пропагандой Геббельса, а так, как фашизм в обществе принял негативный облик, то в нём нужно обвинять всех вокруг. Даже Черчилль когда-то сказал, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами.

При процессе зомбирования общество неспособно воспринять иную точку зрения. Кроме того, существует категория «своих» и «чужих». Первые – братья, а вторые – враги, которых нужно уничтожить. Здесь братство перестаёт быть товариществом и становится агрессивной группой.

После этого государственно-юридическая база даёт поддержку для уничтожения «чужих». Ведёт это к тому, что популярными становятся политики с простыми и агрессивными решениями, а не современными и гуманными путями решения проблемы.

После всех таких действий в самом финале общество страны готово к войне и самоуничтожению. После этого наступает депрессия и распад общества. Если не случится обновление, то возвращается зомбирование, которое преобразовывает массовое сознание.