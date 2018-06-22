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Путин издал указ: Назначить своим советником Валентина Юмашина

Сегодня, 16:01

Владимир Путин издал указ: Валентин Юмашев, будучи политическим деятелем и журналистом, назначен на пост советника президента.В пятницу, 22 июня на сайте Кремля подтвердилась информация о назначении на должность советника президента.

 

В пятницу, 22 июня на сайте Кремля подтвердилась информация о назначении на должность советника президента. Между тем, занимать должность советника президента ему не в первой, с 1997 по 1998 год он был главой администрации президента России. В то время пост главы государства занимал Борис Ельцин.

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