Путин издал указ: Назначить своим советником Валентина Юмашина

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Владимир Путин издал указ: Валентин Юмашев, будучи политическим деятелем и журналистом, назначен на пост советника президента.В пятницу, 22 июня на сайте Кремля подтвердилась информация о назначении на должность советника президента.

В пятницу, 22 июня на сайте Кремля подтвердилась информация о назначении на должность советника президента. Между тем, занимать должность советника президента ему не в первой, с 1997 по 1998 год он был главой администрации президента России. В то время пост главы государства занимал Борис Ельцин.