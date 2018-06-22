Бедрицкий освобожден с должности советника Путина по климату

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Сегодня президент России провел ряд назначений направленных на усиление своей команды. Путин подписал указ об увольнении с должности своего советника по вопросам климата Александра Бедрицкого.

Сегодня, 22 июня на официальном сайте Кремля появился указ об освобождении с занимаемой должности советника президента по вопросам климата – Александра Бедрицкого. Чиновник занимал данный пост с 2009 года и провел ряд радикальных изменений, которые поспособствовали развитию науки изучающей климат на планете.

Напомним, что ранее Бедрицкий занимал пост руководителя Росгидромета (с 1993 по 2009).

Известно, что указ Владимира Путина вступает в силу с момента его подписания, а вот причина такого решения пока не ясна. Также остается открытым вопрос – кто же займет данный пост. Предполагается, что Бедрицкий будет переведен на другую должность.

Ранее появилась информация о других громких увольнениях и назначениях. Так, советником президента на общественных началах согласился стать зять Ельцина – Валентин Юмашев. Сохранить свою должность удалось секретарю Совета безопасности России – Николаю Патрушеву.