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Валентин Юмашев бескорыстно занял должность советника Путина

Сегодня, 15:05

Пресс-служба кремля рассказала о том, что согласно приказу президента Валентин Юмашев назначен на должность советника президента. Ранее она занимал пост главы администрации Бориса Ельцина, а в последствии стал его зятем.

После официального вступления в должность президента Владимир Путин занимается формированием команды профессионалов, которые помогут ему в выполнении самых важных задач. Так, сегодня появилась информация о том, что на должность  советника главы государства назначен Валентин Юмашев, который будет выполнять свои обязанности абсолютно бескорыстно. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Кремля.

Напомним, что Юмашев в период с 1997 по 1998 годы выполнял обязанности главы администрации президента Бориса Ельцина, после чего в 2000 году стал соучредителем Фонда его имени, который на сегодняшний день называется «Ельцин Центр». О его личной жизни известно, что он находится во втором браке на дочери экс-президента Татьяне Ельциной, а вот дочь Юмашева приходится супругой бизнесмену Олегу Дерипаске.

Сообщается, что новое назначение освободило Александра Бедрицкого от выполнения этих обязанностей. Кроме этого сегодня Путин провел еще ряд назначений, которые касались руководителей различных подразделений администрации президента.

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