Советником Путина на общественных началах стал Юмашев

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Он является зятем покойного Бориса Ельцина. Валентин Юмашев заменил Александра Бедрицкого, освобожденного от своей должности сегодня, 22 июня.

Согласно указу Владимира Путина, советником лидера РФ на общественных началах с сегодняшнего дня стал Валентин Юмашев, заменивший Александра Бедрицкого. Указ появился на официальном ресурсе Кремля 22 июня. Куда теперь направят Бедрицкого не сообщается, также неизвестна причина перестановки кадров в государственном ведомстве.

Валентин Юмашев находился на посту главы администрации в Кремле в период с 1997 по 1998 годов. Чиновник вступил во второй брак с Татьяной Дьяченко, дочерью известного россиянам Бориса Ельцина, возглавившего Россию в 1991 году.