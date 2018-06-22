VistaNews.ru


Советником Путина на общественных началах стал Юмашев

Сегодня, 14:52

Он является зятем покойного Бориса Ельцина. Валентин Юмашев заменил Александра Бедрицкого, освобожденного от своей должности сегодня, 22 июня.

Согласно указу Владимира Путина, советником лидера РФ на общественных началах с сегодняшнего дня стал Валентин Юмашев, заменивший Александра Бедрицкого. Указ появился на официальном ресурсе Кремля 22 июня. Куда теперь направят Бедрицкого не сообщается, также неизвестна причина перестановки кадров в государственном ведомстве.

Валентин Юмашев находился на посту главы администрации в Кремле в период с 1997 по 1998 годов. Чиновник вступил во второй брак с Татьяной Дьяченко, дочерью известного россиянам Бориса Ельцина, возглавившего Россию в 1991 году.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Валентин Юмашев бескорыстно занял должность советника Путина

Бедрицкий освобожден с должности советника Путина по климату

Сеть покорило видео, как голосами Януковича, Путина и Ельцина исполняют песню "Тролль"

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем