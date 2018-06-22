Место отравления Скрипалей осмотрит принц Чарльз с супругой

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Впервые после отравления отца и дочери Скрипалей в британском городе Солсбери, к нему допустят людей. Первыми посетителями станут члены британской королевской семьи, которые таким образом планируют поддержать городскую программу восстановления окружающей среды.

Сегодня, 22 июня британский город Солсбери посетят с визитом принц Чарльз и его жена Камилла. Это произойдет впервые после того, как средневековый город был втянут в дипломатический скандал с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Известно, что после инцидента город оказался в изоляции.

Известно, что члены британской королевской семьи планируют во время данной поездки поддержать существующую в Солсбери городскую программу по восстановлению окружающей среды после отравления. Как известно, отравление Скрипалей произошло при помощи неизвестного паралитического вещества еще в марте 2018 года, на данный момент отец и дочь поправляются после длительного лечения. Расследование данного инцидента не закончено.

Напомним, что еще 1 июня текущего года заместитель официального представителя МИД РФ Артём Кожин заявил, что Москва готова предложить всемерное содействие Юлии Скрипаль в организации её возвращения в Россию.