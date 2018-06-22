«Действительно ли не всё равно»: Мелания Трамп отвлекает внимание СМИ от мужа

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Сейчас женщина начала активно пиарить Белый дом, играя в игру «хороший и плохой полицейский».

Недавно Мелания Трамп побывала в Техасе, где пообщалась с детьми-мигрантов. Там она также поучаствовала в разборе вопроса на пограничный кризис. Примечательно, что после встречи она ушла на самолёт в куртке с надписью: «Мне действительно всё равно, а тебе?». Некоторые специалисты считают, что таким образом Мелания Трамп отвлекает от мужа внимание СМИ.

Дело в том, что многие информагентства стали обсуждать куртку первой леди. Оказалось, что её создала фирма Zara, а стоимость равняется 39 долларам. Пресс-секретарь Мелании уже заявила, что надеется о нормальном отношении СМИ к гардеробу женщины. Кстати, по словам президента, его супруга одела такую куртку, чтобы оставить сообщение «лживым СМИ».

История с курткой стала не первой в последнее очередь. Дело в том, что Мелания Трамп обычно старается не привлекать к себе внимание. Но сейчас она это делает очень активно. По заявлениям некоторых анонимных источников, Мелания «за кулисами», старается убедить Трампа поменять свою политику. К примеру, недавно президент подписал закон о запрете разделения семей мигрантов. По словам Трампа, его супруга «очень сильно» относится к этому. То есть, возможно, что Мелания действительно влияет на своего мужа.

Дело в том, что в президентстве Трампа Мелания может играть роль хорошего полицейского, а Белый дом – плохого. Поездка в Техас действительно была идеей первой леди, но вот куртка со скандальной надписью могла быть пиар-ходом. Кроме того, Мелания более популярна среди демократов, чем её супруг, поэтому она может быть неким рычагом влияния.