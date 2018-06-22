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Эрдоган назвал ошибкой запрет со стороны США поставок F-35 в Турцию

Сегодня, 11:50

Сенат США запретил поставки новейших американских самолетов F-35 в Турцию. По этому поводу высказался президент Турции Реджеп Эрдоган. Он сказал, что Турция уже сделала частичную предоплату в счет поставки этих истребителей-бомбардировщиков. Турецкий президент обратился к Конгрессу и лично к президенту Трампу с просьбой пересмотреть позицию США.

Эрдоган назвал ошибкой запрет со стороны США поставок F-35 в Турцию. Он заявил также, что запрет поставки самолетов будет потерей для самой американской экономики, так как бюджет США недополучит крупную сумму. А Турция, по словам лидера, сейчас рассматривает другие варианты – от поставок самолетов из других стран вплоть до их производства на территории самой Турции.

У президента Турции сейчас начинается горячая пора: скоро предстоят парламентские и президентские выборы, поэтому надо использовать любой информационный повод, чтобы укрепить позиции свои и своей политической силы внутри государства. Так что направлено заявление Эрдогана большей частью внутри турецким слушателям, будущим избирателям.

Истребители-бомбардировщики F-35 превосходят по своим характеристикам все остальные самолеты, выпускаемые в мире в настоящее время. На вооружении, кроме США, они стоят также в армиях Израиля и Саудовской Аравии.

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