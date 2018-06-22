Донбасс приговорил Порошенко и соратников к пожизненному сроку

Сегодня, 11:23

«Украинский народный трибунал» на своём заседании признал президента Украины виновным в ряде преступлений.

На территории неподконтрольного Донбасса, в Луганске, Порошенко решили заочно приговорить к пожизненному сроку. Примечательно, что судьи, которые считаются на территории Украины незаконными, «судили» президента по украинским законам.

Также сообщается, что Луганск приговорил к такому наказанию не только Порошенко, но и его соратников. «Судьи» считают, что стоит наказать и главу МВД Украины Арсена Авакова, и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как отметили в Луганске, материалы «предоставят в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора». Однако, как решили «судьи», это произойдёт, когда «в Киеве будут люди, выполняющие Минские соглашения». Примечательно, что в украинском законодательстве такой институт, как «народный трибунал», попросту не предусмотрен. То есть никто и никогда рассматривать подобные решения не будет.

Особенно стоит отметить, что инициаторы «трибунала» заявили, что слушания прошли по законам Украины, а все «судьи», выносящие решения, являются гражданами Украины.