В шотландском парламенте произошел скандал из-за Парубия

Сегодня, 10:01

Депутаты хотят, чтобы их заранее информировали о визитах людей с подобный прошлым.

В шотландском парламенте политики начали скандал после приема украинского политика Андрея Парубия. Украинский политик приехал в Эдинбург еще на прошлой неделе. в Шотландском парламенте начался скандал из-за Парубия. На данный момент шотландские представители говорят о не очень хорошем прошлом Парубия. Парламент Шотландии рассказал, что у политика было фашистское прошлое. Также в парламент внесли изменения, и теперь политики будут заранее проинформированы о гостях во избежание подобных неприятных скандалов. Теперь они смогут решать, как именно приветствовать гостей. Ранее Парубий предложил создать комиссию по противодействию Российской дезинформации. Парубий высказал благодарностью Великобритании за помощь Украине.