«Рычаг пропаганды»: Глава МИД Литвы о провальном бойкоте ЧМ-2018

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Политик назвал плохой идеей организовывать Чемпионат мира по футболу в России. Он также признал, что эффект от решения ряда государств бойкотировать мундиаль в итоге «не очень чувствуется».

Глава министерства иностранных дел Линас Линкявичюс в своём недавнем интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что область спорта и культуры не может быть политикой. Однако в РФ политизировано сейчас буквально всё.

Говоря о провальном бойкоте ЧМ-2018 глава МИД Литвы особенно отмечает, что мундиаль – это очередной рычаг пропаганды. С его помощью РФ становится в центре внимания, считая, что это может каким-то образом улучшить отношения к стране международного сообщества и общий имидж в международном плане. По словам Линаса Линкявичюса, этого конечно же не произойдёт.