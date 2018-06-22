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В посольстве Франции рассказали о причинах задержки виз россиянам

Сегодня, 08:43

С конца прошлого года россияне могли получить краткосрочную французскую визу всего за 48 часов. В последние несколько дней этот срок значительно увеличился, что заставило многих понервничать.

На официальном сайте посольства Франции в России и его страничке в социальной сети Facebook появилась информация о том, что время рассмотрения заявок на получение визы для въезда в европейскую страну увеличено. Такие изменения вступили в силу с 21 июня и регламентируют срок для принятия решения о предоставлении визы в несколько дней.

В период летних отпусков такие изменения очень болезненно ударили по некоторым гражданам, которые рассчитывали на быстрый выезд из страны. Напомним, что с ноября прошлого года французы начали выдавать россиянам краткосрочные визы всего за 48 часов, а получение обычной визы длилось десять дней.

В посольстве Франции рассказали о причинах задержки виз россиянам. Оказалось, что такие неудобства обусловлены техническими проблемами, которые возникли в ходе выдачи виз. Кроме этого французские дипломаты не уточнили, как долго будет такая задержка с выдачами визовых разрешений.

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