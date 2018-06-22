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Аналитики Moody’s назвали плюсы повышения пенсионного возраста в РФ

Сегодня, 08:00

Специалисты считают, что новый закон благоприятно повлияет на государство и общую экономическую ситуацию. Это случится благодаря увеличению количества трудоспособных граждан.

Как подсчитали международные специалисты из Moody’s, к 2036 году в РФ из-за повышения пенсионного возраста трудоспособное население увеличится на 12 миллионов граждан. Отмечается, что если власти всё же не поднимут пенсионный возраст, то работающих людей будет 3,2 миллиона.

В Росстате уже подсчитывали демографический сценарий. Оказывается, что численность трудоспособного населения, а это мужчины 16-29 лет и женщины 16-54 лет, к 2036 году составит 79 миллионов людей, а это 54% всего населения РФ. То есть пенсионеров в государстве будет почти половина. Это связано с плохим уровнем рождаемости. Такой показатель сильно повлияет на экономику РФ.

В аналитике рейтингового агентства Moody’s отмечают, что в перспективе новый закон должен снизить финансовую нагрузку на бюджет. Это также должно повысить и устойчивость госфинансов.

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