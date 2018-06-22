Найдены секретные документы начала Великой Отечественной войны

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Министерство обороны опубликовало документ о приказе войны и карту плана «Барбаросса». Сегодня, 22 июня в России отмечается начало Великой Отечественной войны.

В день такого исторического события в Интернете опубликовали документ, который нашли в архиве. Ранее такие документы никогда не обнародовали. Гости сайта также могут посмотреть и на другие документы времен ВОВ: приказы командиров, части которых первыми оказались под ударом фашистов, документы о награждении и так далее. Среди обнародованных секретных документов - копия приказа обороны тех мест, в которых вражеские войска нарушили границу Советского союза. Этот план выдвинул Жуков спустя несколько часов после начала войны.

Также на сайте можно увидеть и копию плана «Барбаросса», в котором подробно расписано расположение всех войск и направления наступлений и авиаударов. Среди исторических находок масса наградных дипломов и грамот солдатов и командиров. Сайт подчеркивает, что подобным образом они стараются приучить общество к истории и рассказать больше о тех временах.