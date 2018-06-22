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Владимир Корнилов прокомментировал теорию заговора против Крыма

Сегодня, 03:30

Некоторые российские представители оппозиции занимаются распространением слухов о том, что власти намерены изменить демографическую ситуацию в Крыму и поэтому намеренно свозят на полуостров людей русской национальности.

Известный политолог Владимир Корнилов так прокомментировал «теорию заговора правительства России»: «Я всё пытаюсь понять, где то подразделение, которое ловит где-то в Сибири этнических русских и везёт на полуостров эшелонами…»

Журналист отметил, что антироссийская пропаганда успешно оказывает воздействие не только на иностранных граждан, но и на россиян. Так, например, жители столицы верят, что автомобили сдувает ветром с Крымского моста. Он советует проверять и критически относится к любой информации независимо от ее источника.

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