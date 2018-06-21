VistaNews.ru


Медведев освободил от занимаемой должности замминистра культуры Аристархова

Сегодня, 18:41

Владимир Аристархов, занимавший пост первого замминистра культуры России последние пять, решил оставить свой пост, как стало ясно из опубликованного на правительственном сайте постановления.

В ведомстве Владимира Аристархова находятся Департамент науки и образования и задачи информатизации области культуры. До этого поста Аристархов два года являлся советником министра культуры и руководил Департаментом контроля и кадров Минкульта.

Премьер-министр Дмитрий Медведев удовлетворил просьбу чиновника: «Освободить Аристархова Владимира Владимировича от должности…. по его просьбе».

Аристархову принадлежит доля в компаниях «Терминал» и «Триколор-Домодедово». По итогам прошлого года его доход был самым высоким среди служащих Минкульта. Однако запомнился он своими резонансными заявлениями. Однажды он обвинил организаторов выставки Джока Стерджеса в том, что они нарушили морально-этические нормы и предупредил о направленных против России провокациях на Венецианской художественной выставке.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Медведев уволил Огородову от должности замглавы Минобрнауки

Бывший участник «Дома-2» собрался стать советником Путина по культуре

Медведев озвучил четыре составляющих развития России

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем