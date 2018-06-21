Медведев освободил от занимаемой должности замминистра культуры Аристархова

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Владимир Аристархов, занимавший пост первого замминистра культуры России последние пять, решил оставить свой пост, как стало ясно из опубликованного на правительственном сайте постановления.

В ведомстве Владимира Аристархова находятся Департамент науки и образования и задачи информатизации области культуры. До этого поста Аристархов два года являлся советником министра культуры и руководил Департаментом контроля и кадров Минкульта.

Премьер-министр Дмитрий Медведев удовлетворил просьбу чиновника: «Освободить Аристархова Владимира Владимировича от должности…. по его просьбе».

Аристархову принадлежит доля в компаниях «Терминал» и «Триколор-Домодедово». По итогам прошлого года его доход был самым высоким среди служащих Минкульта. Однако запомнился он своими резонансными заявлениями. Однажды он обвинил организаторов выставки Джока Стерджеса в том, что они нарушили морально-этические нормы и предупредил о направленных против России провокациях на Венецианской художественной выставке.