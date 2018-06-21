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Украинский генерал Романенко призвал "достать ракетами" до Москвы

Сегодня, 18:15

Сегодня, 21 июня от бывшего заместителя главы генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Игоря Романенко прозвучало заявление о том, что Украина должна создать мощные ракеты, охватывающие всю Россию.

Украинский генерал Романенко дал интервью, в котором призвал "достать ракетами" до Москвы и Петербурга. Бывший зам отметил, что это реально при условии усовершенствования "Гарпуна" и "Грома-2", которые являются противокорабельной и баллистической ракетами соответственно. Также он добавил, что говорит это не в шутку, а всерьез.

Генерал с сожалением отметил, что реализация подобного под угрозой срыва из-за того, что международные организации могут стать помехой. Романенко добавил, что на изготовление таких комплексов будет потрачено много времени. Это не первый случай скандального высказывания генерала. Ранее он сообщал, что Россия пытается «захватить» Украину подлодками.

Также военный высказал свое мнение о Крымском мосте. По его мнению, тот является уязвимым для ракет и авиации.

Враждебность в отношении РФ заметили россияне, включая крымчан. Но назвали его слова «абсурдом».

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