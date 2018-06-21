Захарова потребовала у мэра Риги разобраться с отношением к россиянам

Сегодня, 18:08

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова потребовала у МЭРа Риги Нила Ушакова разобраться с хамством по отношению к гражданам России. Российский музыкант Саша Анджело сообщил в соцсети об инциденте в аэропорту Риги. Его там обокрали, а потом еще нахамили в полицейском участке.

Саша Анджело вдвоем с девушкой летел из Хельсинки в Берлин, специально взяв билеты через Ригу таким образом, чтобы днем погулять по городу. Прилетев в Ригу ночью с 16 на 17 июня, молодые люди сдали вещи в камеру хранения. В числе вещей был и ноутбук. Вернувшись, молодые люди обнаружили, что он пропал.

Они обратились в полицейский участок неподалеку от аэропорта. Вначале они долго ждали полицейского; когда тот наконец принес бланки, чтобы написать заявление, то заявил, что просмотреть записи камер наблюдения сейчас невозможно, можно будет это сделать только в понедельник, 18 июня.

Из-за этих проволочек туристы опоздали на свой рейс, а когда снова пришли в полицейский участок, полицейский объявил им, что уже просмотрел записи камер наблюдения, и что вора на них не видно. После возражений молодых людей, что за 15 минут их отсутствия невозможно просмотреть записи, полицейский стал кричать на них, обвинять в употреблении наркотиков и угрожать, что если они напишут заявление, у них будут проблемы.

Таким образом, у девушки случилась истерика, а потом паре пришлось купить новые билеты и лететь другим рейсом.