Состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко

Сегодня, 16:29

Пресс-служба президента Украины, а затем и пресс-служба Кремля сообщили о телефонном разговоре, состоявшемся между Владимиром Путиным и Петром Порошенко по инициативе Киева.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся во второй раз за текущий месяц. Темами нынешнего диалога были вопросы доступа к заключенным омбудсменов обеих стран и о возможном обмене заключенными; в первую очередь это касается Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, осужденного на 20 лет, и Кирилла Вышинского, главного редактора «РИА-Новости Украина», обвиняемого в государственной измене. Напомним, Олег Сенцов, осужденный на 20 лет и отбывающий наказание в колонии на Ямале, объявил голодовку.

Обсуждалась в ходе телефонного разговора также тема ситуации в Донбассе, в частности возможность введения миротворцев под эгидой ООН. В вопросе о миротворцах существует принципиальное разногласие между позициями России и Украины: Российская сторона утверждает, что задачей миссии ООН должно быть обеспечение безопасности миссии ОБСЕ на Донбассе, и размещаться эта миссия должна по линии разграничения сторон; Украина же настаивает, что миротворцы ООН должны находиться на всей территории конфликта, включая российско-украинскую границу.

После диалога с Порошенко президент России обсуждал итоги этого разговора с постоянными членами Совбеза России.