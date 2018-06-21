Трампа внесли в базу «Миротворца»

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Как главная "надежда" Украины попала на сайт, остаётся загадкой.

Президента США Дональда Трампа внесли в известную украинскую базу данных «Миротворец» за высказывание, что раз в Крыму говорят по-русски, то Крым российский. Заявил это лидер США в Канаде во время саммита G-7. Формулировка причины внесения: за «публичное признание АР Крым территорией страны-агрессора России».

Интернет-сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе внештатного советника министра МВД Антона Геращенко, и хотя этот ресурс не имеет официального статуса, украинские пограничники активно используют его для выявления лиц, которым запрещают въезд на территорию Украины.

Но за четыре года своего существования «Миротворец» все чаще попадает в скандальные ситуации, является объектом критики, а также порой служит и инструментом политического воздействия. Причем самая сильная критика нынешнего «Миротворца» - внутри Украины.

Мировая правовая общественность также критиковала его за публикацию персональных данных журналистов различных СМИ.