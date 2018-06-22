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Меркель приедет в Ливан обсудить вопросы экономики и беженцев

Сегодня, 00:30

Канцлер Германии планирует посетить Бейрут и поднять вопрос о беженцах.

Как сообщают источники, Меркель приедет в Ливан обсудить вопросы поднятия экономики страны. Также канцлер хочет затронуть тему беженцев. Канцлер планирует, что удастся возобновить двухсторонние отношения между странами. Эксперты утверждают, что это доказывает готовность оказать политическую и экономическую помощь Ливану.

Ранее, по поручению Джебрана Басиля, главы МИДа Ливана, была приостановлена выдача разрешений на ВП беженцам из Сирии из-за действий сотрудников УВКБ ООН, которые препятствовали возвращению последних на родину.

Германия, по данным СМИ Ливана, планирует выделить 500 млн евро кредита. Такое решение было принято на конференции «Кедр».

До этого Германия уже помогала Ливану, было выделено 386 млн евро только за 2017 год.

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