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Володин: Вспомните, что было в Думе до прихода «Медведя»

Сегодня, 14:48

Оппозиция продолжает резко критиковать действия парламентариев от «Единой России». Со слов Олега Иванова, входящего в ЛДПР, в пенсионной системе с 1999 года нет никаких изменений к лучшему.

Его резко осадил Вячеслав Володин, являющийся в Думе спикером. Он предложил вспомнить, что было в парламенте до прихода «Медведя».

Володин напомнил оппоненту, в Думе в 1990-е годы олигархи, практически, проживали, а парламентарии «скупались пачками». Следствием этого было то, что финансовым воротилам удавалось проведение выгодных лишь для них решений.

Они баснословно богатели, а пенсии в то же время не выплачивались по полгода. Так было до прихода «Медведя». Когда в Думе появились единороссы, продолжил спикер, ситуация изменилась.

Дефолт 1998 года также на совести тех депутатов, которые были в Думе до «Медведя».

Володин подчеркнул, что не стоит переворачивать вещи с ног на голову.

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