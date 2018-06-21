Депутаты Госдумы поедут в регионы продвигать пенсионную реформу

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Российское правительство собирается провести пенсионную реформу, которая приведет к повышению возраста для выхода на пенсию. Для проведения разъяснительной работы среди населения в регионах будут направлены депутаты Государственной думы.

Премьер министр России 20 мая провел первое заседание по вопросу проведения пенсионной реформы. Его участниками стали представители Государственной думы, министры, представитель администрации президента. На данном совещании обсуждались изменения, которые необходимо внести в закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения выплаты пенсий». Собравшиеся пришли к выводу, что такой непопулярной меры, как повышения пенсионного возраста избежать не удастся, но для понимания шагов правительства со стороны граждан, необходимо провести разъяснительную работу.

Известно, что такие действия поручены депутатам Государственной думы, которые на протяжении месяца должны отправиться в регионы и собрать мнение жителей России о предстоящей реформе, а также рассказать людям ее основные критерии для предотвращения кривотолков. Как сообщил генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак, каждому депутату необходимо провести не менее десяти встреч с избирателями своего округа, на которых он будет продвигать пенсионную реформу.