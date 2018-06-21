«Наивные янки»: Ким Чен Ын посмеялся с шутки госсекретаря США о его убийстве

Сегодня, 14:44

Вслед за Дональдом Трампом с лидером КНДР встретился Майкл Помпео. Оказывается, потерявший бесстрашие во времена работы главой ЦРУ чиновник все еще «пытается ликвидировать главу Северной Кореи».

В прошлом году Помпео руководил ЦРУ, позволяя себе резкие высказывания в сторону КНДР. В частности, экс-агент желал сменить режим в Северной Корее. Ким Чен Ын напомнил визави былые обиды, на что Помпео ответил острой шуткой.

«Я все еще пытаюсь вас убить», - поострил представитель американского правительства.

Глава КНДР посмеялся с шутки госсекретаря США о его убийстве, подытожив «саммит ярких улыбок». Отношения Вашингтона и Пхеньяна вроде как налаживаются, однако «наивные янки» навсегда останутся для северокорейцев «наивными янки», уж такова история.