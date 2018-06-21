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Эксперт: Путин не отдает Донбасс из-за нежелания «плохо выглядеть»

Сегодня, 14:34

Украина и Россия не решат спорные вопросы еще 1,5 года, считает Андерс Аслунд из Atlantic Council. Об этом стало известно из интервью телеканала «112 Украина».

Эксперт Андерс Аслунд заявляет, что Владимир Путин не отдает Украине Донбасс из-за нежелания «плохо выглядеть» перед международным сообществом впоследствии. По мнению шведско-американского экономиста, российский лидер с удовольствием отдал бы Киеву «захваченную часть».

Андерс Аслунд уверен, что Украина и Российская Федерация не смогут прийти к общему разрешению конфликта в ближайшие 1,5 года, об этом эксперт рассказал журналистам телеканала «112 Украина». Эфир опубликован на популярном видеохостинге, его просмотрели более 2 тысяч пользователей.

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