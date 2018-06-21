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Реакция посольства РФ в Лондоне на слова генсека НАТО: «Это дезинформация»

Сегодня, 14:12

Сотрудник посольства РФ в Лондоне заявил, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о виновности России в «деле Скрипалей» - грубая и безответственная дезинформация.

В диппредставительстве России в Лондоне обращают внимание на слова самого же генсека НАТО, что расследование еще не завершено. Поэтому, утверждает представитель посольства, юридически подтвержденных доказательств не приводится. «Если господин Столтенберг имеет какие-либо доказательства или факты, касающиеся причастности России к распространению и применению отравляющих веществ, то пусть он их представит», - сказал дипломат.

Сотрудник посольства РФ добавил также, что, со слов советника премьер-министра Великобритании Марка Седвилла, следствие по этому делу не имеет подозреваемых, и в расследовании имеется несколько версий и направлений.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Солсбери. Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ РФ, и его дочь Юлия были отравлены ядом нервно-паралитического действия A234. Кроме них пострадал также сотрудник британской полиции.

После этого происшествия отношения России и Великобритании значительно ухудшились. Лондон обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и выслал 23 российских дипломата. Солидаризируясь с Великобританией, российских дипломатов выслали также другие страны.

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